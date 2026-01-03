Νικολάς Μαδούρο: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο μετά την σύλληψή του – Με χειροπέδες και μάσκα στα μάτια

  • Μια σειρά φωτογραφιών του Νικολάς Μαδούρο μετά την σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις κάνουν το γύρο του διαδικτύου, περιλαμβάνοντας και μία εικόνα που ανάρτησε ο πρόεδρος Τραμπ.
  • Οι φωτογραφίες, πέρα από την καλή κατάσταση της υγείας του, στοχεύουν στην αποδόμηση της προσωπικότητας του Μαδούρο, παρουσιάζοντάς τον ως όμηρο στα χέρια των αμερικανικών αρχών.
  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, πως οι πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο δεν θα έχουν καλό μέλλον.
Νικολάς Μαδούρο: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο μετά την σύλληψή του – Με χειροπέδες και μάσκα στα μάτια

Μια σειρά φωτογραφιών του Νικολάς Μαδούρο μετά την σύλληψή του από τις αμερικανικές  δυνάμεις κάνουν το γύρο του διαδικτύου, μεταξύ των οποίων είναι και μία εικόνα, την οποία ανάρτησε ο πρόεδρος Τραμπ στο Truth Social.

Είναι σαφές ότι οι φωτογραφίες εκτός από το να δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας του συλληφθέντος προέδρου είναι καλή έχουν ακόμα έναν στόχο. Να αποδομήσουν την προσωπικότητα του Μαδούρο και να δείξουν σε όλο τον κόσμο ότι ο άλλοτε κραταιός πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι τώρα όμηρος, στα χέρια των αμερικανικών αρχών και ουσιαστικά είναι έρμαιο των ορέξεων του προέδρου Τραμπ, από τον οποίον εξαρτάται η τύχη του.

 

Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, πως οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος που δόθηκαν στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε μια δήλωση για την επιχείρηση και για τις προθέσεις των ΗΠΑ στην υπόθεση, είπε

Η νομική βάση για την διεξαγωγή της όλης επιχείρησης, δηλαδή τα πλήγματα στην Βενεζουέλα και η σύλληψη του εν ενεργεία προέδρου της χώρας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.  Δεν είναι γνωστό δηλαδή αν ο πρόεδρος Τραμπ συμβουλεύτηκε πρώτα το Κογκρέσο.

Η αστραπιαία αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, θύμισε την εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά που οδήγησε στην παράδοση και σύλληψη του τότε ηγέτη του, Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα, το 1990.

19:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

