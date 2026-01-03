Τροχαίο στο Ξυλόκαστρο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στον επαρχιακό δρόμο Ξυλοκάστρου–Τρικάλων, στο Ρέθι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, ένα όχημα που κινούνταν στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου καταλήγοντας σε πλαγιά βάθους περίπου 5 μέτρων.

Διερχόμενοι οδηγοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Παράλληλα, άνδρες της Τροχαίας ρύθμισαν την κυκλοφορία, ενώ ξεκίνησε προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Ο επαρχιακός δρόμος Ξυλοκάστρου–Τρικάλων θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικός, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή των οδηγών. Οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας, προκειμένου να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης.