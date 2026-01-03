Ρωσία: Η Μόσχα προτρέπει την Ουάσινγκτον να απελευθερώσει τον Μαδούρο και την σύζυγό του

Η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την σύζυγό του, τους οποίους συνέλαβαν οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, στο πλαίσιο στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και την σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι το ζεύγος Μαδούρο βρισκόταν σε αμερικανικό πλοίο και επρόκειτο να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει την αμερικανική δικαιοσύνη.