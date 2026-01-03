Βενεζουέλα: Οι πρώτες ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Μαδούρο

  Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα.
  Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση, ενώ η Ιταλία έχει θέσει σε λειτουργία τη μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων, με την προσοχή στραμμένη στην ιταλική κοινότητα της χώρας.
  Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την πρεσβεία του στην Μπογοτά να έχει κινητοποιηθεί πλήρως.
Βενεζουέλα
Στρατιωτικό προσωπικό φρουρεί την περίμετρο του προεδρικού μεγάρου Miraflores στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά από αναφορές πολλαπλών εκρήξεων σε όλη την πρωτεύουσα. Φωτογραφία: Miguel Gutiérrez/EPA

Η Ισπανία απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση, μετριοπάθεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση στη Βενεζουέλα ενώ μια ομάδα για την αντιμετώπιση κρίσεων πρόκειται να συνεδριάσει αργότερα σήμερα.

Το γερμανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη γερμανική πρεσβεία στο Καράκας.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα πως η Ρώμη και η διπλωματική αντιπροσωπεία της στο Καράκας παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης στη Βενεζουέλα με την προσοχή τους στραμμένη ιδιαιτέρως στην ιταλική κοινότητα της χώρας.

Ο Ταγιάνι ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ενημερώνεται διαρκώς και πως έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα του υπουργείου Εξωτερικών για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Βενεζουέλα δήλωσε σήμερα στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ότι περίπου 160.000 Ιταλοί ζουν στη Βενεζουέλα, οι περισσότεροι με διπλό διαβατήριο, καθώς και μερικοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί για εργασία ή τουρισμό.

Το Βέλγιο συντονίζει τις ενέργειές του με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η πρεσβεία μας στην Μπογοτά, η οποία είναι αρμόδια για τη Βενεζουέλα, και οι υπηρεσίες μας στις Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί πλήρως. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους μας», αναφέρει ο ΥΠΕΞ του Βελγίου.

