Νικολάς Μαδούρο: Αυτό είναι το κατηγορητήριο – Τι ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ

  • Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπίσει την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος σε αμερικανικά δικαστήρια» μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα.
  • Η Μπόντι αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο εναντίον του Μαδούρο που περιλαμβάνει κατηγορίες για «Συνωμοσία Ναρκοτρομοκρατίας, Συνωμοσία Εισαγωγής Κοκαΐνης, Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών και Συνωμοσία για Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών».
  • Η Μπόντι ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον αμερικανικό στρατό, οι οποίοι, όπως είπε, «διεξήγαγαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή για τη σύλληψη αυτών των δύο φερόμενων διεθνών εμπόρων ναρκωτικών».
Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπίσει την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος σε αμερικανικά δικαστήρια» μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα.

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η Μπόντι αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο εναντίον του Μαδούρο που περιλαμβάνει κατηγορίες για «Συνωμοσία Ναρκοτρομοκρατίας, Συνωμοσία Εισαγωγής Κοκαΐνης, Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών και Συνωμοσία για Κατοχή Πολυβόλων και Καταστροφικών Μηχανισμών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης το 2020, αλλά δεν ήταν σαφές πού ακριβώς βρισκόταν το Σάββατο το πρωί.

Η Μπόντι ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον αμερικανικό στρατό, οι οποίοι, όπως είπε, «διεξήγαγαν την απίστευτη και εξαιρετικά επιτυχημένη αποστολή για τη σύλληψη αυτών των δύο φερόμενων διεθνών εμπόρων ναρκωτικών».

