Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Στο Κιλκίς, αγρότες από το μπλόκο Ευζώνων πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας, παραδίδοντας ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον βουλευτή Γιώργο Γεωργαντά.
  • Οι αγρότες έριξαν μπάλα με άχυρο και σακιά με καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του κ. Γεωργαντά.
  • Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα συμμετάσχει και το μπλόκο Ευζώνων, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι «τα κλειδιά» πλέον τα έχει η κυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά – Δείτε βίντεο

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας. Οι αγρότες με τα οχήματά τους βρέθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Κιλκίς και στη συνέχεια παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της περιοχής, Γιώργο Γεωργαντά.

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα βρέθηκαν έξω από το γραφείο του κ. Γεωργαντά, ζητώντας συνάντηση παρουσία όλων των αγροτών. Επιθυμία του κ. Γεωργαντά ήταν να συναντηθεί με εκπροσώπους στο γραφείο του, όμως οι αγρότες δεν ανέβηκαν.

Στη συνέχεια έριξαν μπάλα με άχυρο και σακιά με καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο που ανεβαίνει προς το γραφείο του.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, στην οποία θα συμμετάσχει και το μπλόκο από το τελωνείο Ευζώνων, ενώ όπως λένε οι αγρότες από εκεί, τα «κλειδιά» πλέον τα έχει η κυβέρνηση και περιμένουν ουσιαστικές αποφάσεις.

Μετά τη μηχανοκίνητη πορεία τους επιστρέφουν στο μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων και αναμένονται περαιτέρω αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους.

Δείτε το βίντεο από το ΕΡΤΝews:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Μακροζωία: 9 superfoods που θα προσθέσουν χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς

ΔΥΠΑ: Έως τις 5 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Λαϊκές αγορές: Αρχίζουν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματά τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που εντοπίστηκε – Η ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή της Πυροσβεστικής απ...
14:11 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων

Αναπροσαρμόζεται από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το πρόγραμμα δρομολογίων του μετρό της Θεσσαλονίκ...
14:05 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στις Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο βουνό – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή της Πυροσβεστικής που αγνοείται

Σορός άνδρα εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο πριν από λίγο στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του Μπέλες κοντά σ...
13:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Άγιοι Ανάργυροι: 40χρονος έπεσε από ταράτσα σπιτιού που αποπειράθηκε να διαρρήξει – Μεταφέρθηκε με κατάγματα στο νοσοκομείο

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι