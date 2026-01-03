Κιλκίς: Αγρότες έριξαν άχυρο, καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο του γραφείου του Γιώργου Γεωργαντά – Δείτε βίντεο

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας. Οι αγρότες με τα οχήματά τους βρέθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Κιλκίς και στη συνέχεια παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της περιοχής, Γιώργο Γεωργαντά.

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα βρέθηκαν έξω από το γραφείο του κ. Γεωργαντά, ζητώντας συνάντηση παρουσία όλων των αγροτών. Επιθυμία του κ. Γεωργαντά ήταν να συναντηθεί με εκπροσώπους στο γραφείο του, όμως οι αγρότες δεν ανέβηκαν.

Στη συνέχεια έριξαν μπάλα με άχυρο και σακιά με καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο που ανεβαίνει προς το γραφείο του.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, στην οποία θα συμμετάσχει και το μπλόκο από το τελωνείο Ευζώνων, ενώ όπως λένε οι αγρότες από εκεί, τα «κλειδιά» πλέον τα έχει η κυβέρνηση και περιμένουν ουσιαστικές αποφάσεις.

Μετά τη μηχανοκίνητη πορεία τους επιστρέφουν στο μπλόκο του τελωνείου των Ευζώνων και αναμένονται περαιτέρω αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις τους.

Δείτε το βίντεο από το ΕΡΤΝews: