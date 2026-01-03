Ισραήλ: Χαιρετίζει την σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ – «Ο λαός υπέφερε υπό την παράνομη τυραννία του»

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ χαιρέτισε την «απομάκρυνση» του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά τη σύλληψη και την ανατροπή του από τις ΗΠΑ.
  • Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι «το Ισραήλ χαιρετίζει την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας».
  • Η χώρα ελπίζει στην επιστροφή της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, καθώς ο λαός της είχε υποφέρει υπό την παράνομη τυραννία του Μαδούρο.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Χαιρετίζει την σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ – «Ο λαός υπέφερε υπό την παράνομη τυραννία του»
Φωτογραφία: AP

Το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, μετά τη σύλληψη και την ανατροπή του από τις ΗΠΑ.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Το Ισραήλ χαιρετίζει την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας και ελπίζει στην επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα και σε φιλικές σχέσεις μεταξύ των κρατών», δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ στο X.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

