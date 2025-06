LIVE – Μέση Ανατολή: Νέο κύμα ιρανικών πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ – Εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Ακραία είναι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ισραηλινά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, προκάλεσαν τα αντίποινα της Τεχεράνης με επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξελίσσεται σε κύματα.

• Τα αντίποινα του Ιράν έχουν εξελιχθεί σε κύματα με το τελευταίο περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να προτρέπουν τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε στη συνέχεια.

• Η μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κλιμακώθηκε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής. Από τους βομβαρδισμούς, σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και επιστήμονες με ειδίκευση στον πυρηνικό τομέα.

• Απώλειες και από τις δύο πλευρές: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Το Ιράν ανέφερε τουλάχιστον 78 νεκρούς από τις ισραηλινές επιδρομές και 320 τραυματίες, κυρίως αμάχους.

• Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το Ιράν «ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές» επιτιθέμενο σε κατοικημένες περιοχές, ενώ ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως αυτή ήταν μόνο η αρχή και οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι, καλώντας τους Ιρανούς πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς. Το Ιράν δεσμεύτηκε για μια «συντριπτική απάντηση» στην ισραηλινή επίθεση και δήλωσε πως θα εντείνει τις επιθέσεις του.

Σειρήνες ηχούν σε όλο το Ισραήλ, καθώς ο απολογισμός αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 3 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Η υπηρεσία παραϊατρικών του Ισραήλ αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων έπειτα από πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ. Άλλοι 19 τραυματίστηκαν.

Συνολικά, τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ την Παρασκευή.

Ένα βίντεο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έδειξε την κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού και δεκάδες διασώστες και στρατιωτικό προσωπικό στο σημείο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ακόμη δύο άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they’re treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025