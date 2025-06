LIVE – Μέση Ανατολή: Σε κατάσταση πολέμου Τεχεράνη και Τελ Αβίβ – Πυραυλική «καταιγίδα» από το Ιράν, βομβαρδισμοί από το Ισραήλ – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής πάνω από την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, καθώς το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, ξεκινώντας την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του ύστερα από τα ισραηλινά πλήγματα που αποδεκάτισαν την ιρανική στρατιωτική διοίκηση και έπληξαν κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να καταφύγουν αμέσως σε καταφύγια. «Πρέπει να εισέλθετε στους προστατευόμενους χώρους και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε νωρίτερα πως το Ισραήλ «δεν θα βγει αλώβητο», ενώ υπογράμμισε ότι «το Ιράν δεν θα καταφύγει σε ημίμετρα».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «απαραίτητη για να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», τα οποία το Ισραήλ θεωρεί απειλή. Αργότερα μέσα στη μέρα, δήλωσε πως η εντολή για την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δόθηκε τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, σημείωσε πως «το Ιράν έχασε την ευκαιρία να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμά του, όμως ενδέχεται τώρα να του δοθεί άλλη μία ευκαιρία».

Τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους και πυρηνικούς επιστήμονες, ενώ έχουν πλήξει εγκαταστάσεις μακράς εμβέλειας πυραύλων και την αντιαεροπορική άμυνα της Τεχεράνης.

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) διεξάγουν πόλεμο στο Ιράν και όχι στρατιωτική επιχείρηση, δήλωσε ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ ως «κήρυξη πολέμου».

For the people of the Levant, Iranian missiles are like rain in the desert.

Drink up my brothers! pic.twitter.com/d2cfPOLNq5

— Syrian Girl (@Partisangirl) June 13, 2025