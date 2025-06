Ισραήλ: Οι IDF υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν ένα εργοστάσιο ουρανίου στο Ισφαχάν

Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ένα εργοστάσιο παραγωγής ουρανίου στο Ισφαχάν του Ιράν.

We can now confirm, IDF has carried out strikes against the nuclear plant in Isfahan ❗️

This is in addition to operations in Natanz.

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) June 13, 2025