Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη – «Εξαπολύσαμε προληπτικά πλήγματα», ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής αυτό που χαρακτήρισε ως «προληπτικά πλήγματα» εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, υπό τον διαρκή φόβο ενδεχόμενων αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Κατζ, ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Μετά το προληπτικό χτύπημα του Κράτους του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αναμένεται επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του στο άμεσο μέλλον».

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ παραδέχτηκαν επισήμως τις επιθέσεις μέσω ανάρτησης στον αγγλόφωνο λογαριασμό τους στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δεκάδες αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας «ολοκλήρωσαν το πρώτο στάδιο» της στρατιωτικής επιχείρησης, το οποίο περιλάμβανε «επιθέσεις σε δεκάδες στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων σε διάφορες περιοχές του Ιράν». Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής που κατέχει η Τεχεράνη συνιστούν «υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και τον ευρύτερο κόσμο».

Η ίδια ανακοίνωση καταλήγει: «Το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να εκπληρώσει την υποχρέωση να ενεργήσει για την υπεράσπιση των πολιτών του».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πυρηνικούς στόχους στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.

«Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση Rising Lion, μια στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής για την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Όπως τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, η επιχείρηση αυτή δεν πρόκειται να τερματιστεί σύντομα. «Αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσες ημέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή. Επί δεκαετία, οι τύραννοι της Τεχεράνης ζητούν απροκάλυπτα και ανοιχτά την καταστροφή του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε ευθέως το Ιράν ότι διατηρεί πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο» αν δεν ανακοπεί άμεσα.

