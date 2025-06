Ισραήλ: Τουλάχιστον 22 τραυματίες έπειτα από τις επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους – Απεγκλωβίστηκαν άνθρωποι από ουρανοξύστη

Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον 22 άτομα τραυματίστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ, μετά τα ιρανικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Μάρτυρες είπαν ότι εκρήξεις ακούγονται ξανά στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ. Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ηχούν σε όλη τη χώρα, ανέφερε ο στρατός.

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ομάδες της επενέβησαν σε πολλά «σημαντικά» συμβάντα απόψε το βράδυ, μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση.

IRAN launches Operation ‘True Promise 3’ following attack on Nuclear sites

Iran launches ballistic missiles in the city of Tel Aviv, Israel

