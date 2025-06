Τραμπ: «Εξαιρετικά» τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν – «Έρχονται κι άλλα, περισσότερα»

Ως «εξαιρετικά» χαρακτήρισε τα πλήγματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για μια πυρηνική συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε: «Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν».

«Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Χτυπήθηκαν όσο πιο σκληρά μπορεί να χτυπηθεί κανείς. Και έρχεται κι άλλο. Πολύ περισσότερο», υπογράμμισε.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό».

NEW: Pres. Trump told @ABC News’ @JonKarl, “I think it’s been excellent,” when asked about Israel’s attack on Iran.

“They got hit about as hard as you’re going to get hit. And there’s more to come. A lot more.”

