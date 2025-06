Ιράν: Ισχυρή έκρηξη κοντά σε αεροπορική βάση στο Χαμαντάν

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο Χαμαντάν, στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του πρακτορείου Mehr, όπως μεταδίδει το APA.

«Ο ήχος έκρηξης προερχόταν από την περιοχή της αεροπορικής βάσης Noje στην Kabudarahang, δυτικά της πόλης Χαμαντάν», αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Several trucks loaded with missile systems, reportedly being readied for launch toward Israel, were struck and destroyed by Israeli drones near the “Broken Bridge” in Asadabad, Hamedan, according to local sources. pic.twitter.com/kKiisR9FKF

