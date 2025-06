Ιράν: Με 100 πυραύλους «απαντά» στις επιθέσεις του Ισραήλ

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν το βράδυ της Παρασκευής σε ολόκληρο το Ισραήλ, καθώς οι IDF ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εντολή προς τους πολίτες να μεταβούν σε ασφαλή καταφύγια αφορά «ολόκληρη τη χώρα».

«Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πυραύλους», ανέφερε επίσημα ο ισραηλινός στρατός, ενώ τουλάχιστον μία έκρηξη ακούστηκε σε μακρινή απόσταση στην Ιερουσαλήμ.

Καπνός φαίνεται να υψώνεται πάνω από το Τελ Αβίβ, μεταδίδουν οι Times of Israel, έπειτα από ένα προφανές πλήγμα ιρανικού πυραύλου στην περιοχή.

For the people of the Levant, Iranian missiles are line rain in the desert. Drink up my brothers! pic.twitter.com/A3dhG8x6Ej — Syrian Girl (@Partisangirl) June 13, 2025



Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, «δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς».

Weitere Aufnahmen der Einschläge. 7 Volltreffer auf Tel Aviv. Die nächste Welle ist gerade auf dem Weg. pic.twitter.com/aNbtmLLTvI — Tamara Hühn (@TamaraHuhn) June 13, 2025



Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel, «περίπου 100 ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το Ισραήλ».

Scenes of missiles launched from Iran toward Israel, according to Iranian websites. pic.twitter.com/xnuK80UPy6 — mahmoud khalil (@zorba222) June 13, 2025



Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί «δεκάδες εισερχόμενοι πύραυλοι», με τις σειρήνες να ηχούν σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 μετέδωσε ότι «οι πύραυλοι αναμένεται να φτάσουν σε περίπου 10 λεπτά».

Scenes from Central Israel where Iranian missiles are raining. pic.twitter.com/c0f4Ln1z5n — 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐁𝐨𝐱 𝐏𝐨𝐬𝐭 (@Newsboxpost) June 13, 2025



Το Ισραήλ έχει δώσει εντολή να μεταβούν οι πολίτες σε καταφύγια ενόψει της επίθεσης, που θεωρείται η ισχυρότερη που έχει δεχτεί η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, υπογράμμισε ότι, παρά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, «το Ιράν έχει τη δυνατότητα να πλήξει σοβαρά το ισραηλινό μέτωπο των πολιτών».

Ωστόσο, η συνέντευξη Τύπου του Ντεφρίν διακόπηκε απότομα, με ανώτερο Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο να δηλώνει ότι αυτό οφείλεται σε «επικείμενη ιρανική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ», χωρίς να υπάρξει άμεση επίσημη ανακοίνωση.