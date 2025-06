Νετανιάχου: Αναμένεται να επικοινωνήσει με Τραμπ και Πούτιν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συνομιλήσει την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Νετανιάχου έχει ήδη μιλήσει με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ινδίας και της Γαλλίας.

«Οι ηγέτες έδειξαν κατανόηση για την ανάγκη του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στην ιρανική απειλή αφανισμού», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.

