Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή – «Πιο επικίνδυνο το Ιράν για τις ΗΠΑ απ’ ό,τι για το Ισραήλ» λέει ειδικός

Η Ουάσινγκτον προχωρά σε αναδιάταξη στρατιωτικών πόρων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων, σε απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και ενόψει πιθανής ιρανικής αντεπίθεσης, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταδίδει το Associated Press.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει διατάξει το αντιτορπιλικό «USS Thomas Hudner» να πλεύσει προς την ανατολική Μεσόγειο, ενώ ένα δεύτερο αντιτορπιλικό έχει λάβει εντολή να προχωρήσει πιο κοντά, ώστε να είναι διαθέσιμο να προβεί σε επιχειρήσεις, εφόσον ζητηθεί από τον Λευκό Οίκο.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για να συζητήσουν την κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει «σοβαρές συνέπειες» εάν στοχεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Israel and the United States have been united, including in our shared insistence that Iran must never obtain a nuclear weapon. President Trump and his Administration have worked tirelessly to ensure that outcome. Unfortunately, Iran has refused to agree and even declared…

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) June 13, 2025