Ιράν: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα – Πλήγμα στον πυρηνικό σταθμό του Φορντό, νεκρός ο διοικητής της επίλεκτης δύναμης Quds

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει το Ισραήλ να πλήττει το Ιράν, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τώρα πλήττεται ο υπόγειος πυρηνικός σταθμός Φορντό, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Η ιρανική αεράμυνα κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας στο Φορντό, αναφέρουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις στην περιοχή της πυρηνικής εγκατάστασης.

The Israeli Air Force is now striking Iran’s Fordo underground nuclear site, according to Iranian media. pic.twitter.com/SGM4oajRhC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025