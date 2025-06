Νέο κύμα ιρανικών πυραύλων στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Τρεις είναι οι νεκροί στο Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε κοντά σε σπίτια στο Ρισόν Λεζιόν, νότια του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ. Ένα βίντεο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters έδειξε την κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού και δεκάδες διασώστες και στρατιωτικό προσωπικό στο σημείο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ακόμη δύο άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they’re treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025