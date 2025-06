Μέση Ανατολή: Σειρήνες στο Ισραήλ ύστερα από πυραυλική επίθεση από το Ιράν – 14 τραυματίες, μία 60χρονη σε σοβαρή κατάσταση

Νέος γύρος έντασης καταγράφηκε τα ξημερώματα στο Ισραήλ, καθώς οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέο κύμα πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με κατεύθυνση την ισραηλινή επικράτεια, και προχώρησε σε ενέργειες αναχαίτισής τους.

«Ήχησαν σειρήνες σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον εντοπισμό ιρανικών πυραύλων κατευθυνόμενων προς το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατός μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι ο πληθυσμός μπορεί να εξέλθει από τα καταφύγια, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει «κοντά» σε αυτά, σε περίπτωση νέας απειλής.

Ωστόσο, η επίθεση είχε συνέπειες. Σύμφωνα με πληροφορίες από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πύραυλος έπληξε κτίριο στο κεντρικό Ισραήλ, με αποτέλεσμα δύο άτομα να παγιδευτούν στα συντρίμμια, ενώ 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και μια 60χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιατρικό Κέντρο Wolfson, όπως μετέδωσε το Channel 12.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για ενδεχόμενο νέο κύμα επιθέσεων.

Footage from the Iranian ballistic missile impact in central Israel. Medics say they’re treating at least 10 wounded. pic.twitter.com/iZtMAh8IlD

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025