Ιράν: Αναφέρει ισραηλινά πλήγματα σε αποθήκη πετρελαίου κοντά στην Τεχεράνη

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πριν από λίγο την αποθήκη πετρελαίου Shahran κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο πετρελαίου του Ιράν επιβεβαιώνει την ισραηλινή επίθεση και λέει ότι η “κατάσταση είναι υπό έλεγχο”.

“Ο όγκος των καυσίμων στη δεξαμενή που αποτέλεσε στόχο δεν ήταν υψηλός και η κατάσταση είναι πλήρως υπό έλεγχο”, υποστηρίζει το πρακτορείο ειδήσεων SHANA του υπουργείου πετρελαίου.

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις IDF.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα στο κοίτασμα South Pars στη νότια επαρχία Bushehr.

Shahran oil field in western Tehran is on fire following Israeli strikes. pic.twitter.com/ePE0cBH6QM

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 14, 2025