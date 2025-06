Ιράν: Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη και το Μπαντάρ Αμπάς – Σε 40 ώρες αεροπορικών βομβαρδισμών επλήγησαν περισσότεροι από 150 στόχοι

Συστήματα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη και γύρω από το στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν, μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι “αυτή την ώρα, πλήττουμε το Ιράν”.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι το επίκεντρο των χτυπημάτων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο Ιράν την τελευταία ημέρα ήταν η Τεχεράνη.

“Αυτή την ώρα, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας συνεχίζουν να χτυπούν και να πραγματοποιούν σημαντικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Μια ακολουθία χτυπημάτων που δεν έχει σταματήσει εδώ και 40 ώρες, περιλαμβάνοντας πάνω από 150 στόχους”, είπε.

Significant air-defense activity reported over the city of Bandar Abbas in Southern Iran, on the coast of the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BOoiR7toRl

