Ιράν: Νεκροί 2 αναπληρωτές διοικητές του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων έπειτα από ισραηλινές επιθέσεις

Δύο αναπληρωτές διοικητές του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, μετέδωσαν το Σάββατο τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν ήταν σαφές πότε σκοτώθηκαν οι δύο διοικητές, αλλά ο θάνατός τους ανακοινώθηκε το Σάββατο (14/6).

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν από την Παρασκευή έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, στις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει κάνει ποτέ το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

ALERT:

Iran’s Media reports killing of two senior military officials, Sardar Gholamreza Mehrabi and Mehdi Rabbani in Israeli attacks. Mehrabi was Deputy Chief of Intelligence and Rabbani was Deputy Chief of Operations at Armed Forces General Staff. pic.twitter.com/JDkoOEYpD5

— The Khorasan Diary (@khorasandiary) June 14, 2025