Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις καταστροφές σε δύο βάσεις πυραύλων του Ιράν

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο από το Associated Press επιβεβαιώνουν μέρος των ζημιών που υπέστη το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν από την επίθεση του Ισραήλ.

Εικόνες από το Planet Labs PBC που ελήφθησαν την Παρασκευή έδειξαν ζημιές σε δύο βάσεις πυραύλων, μία στο Κερμανσάχ και μία στο Ταμπρίζ, και οι δύο στο δυτικό Ιράν.

Στην Κερμανσάχ, όπου η βάση βρίσκεται σε πλαγιά βουνού, ήταν ορατή η καταστροφή σε μια μεγάλη περιοχή μετά την επίθεση. Στην Ταμπρίζ, οι εικόνες έδειξαν ζημιές σε πολλά σημεία της βάσης.

This is pre- and post-strike PlanetScope satellite imagery of the Kermanshah underground missile base, taken June 12 and 13, 2025. https://t.co/Pg9o7cF7l1 pic.twitter.com/HHicZroJVo

