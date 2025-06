ΗΠΑ: Τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας – Δείτε βίντεο

Πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Παρασκευή.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το πρωί προχθές Πέμπτη το Σαν Αντόνιο, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες σε δρόμους, που παρέσυραν οχήματα σε κοντινό ποταμάκι, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KENS5.

Οι δημοτικές αρχές γνωστοποίησαν ότι ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 10 νεκρούς χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τις αρχές, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων προχώρησαν σε 70 επιχειρήσεις διάσωσης πολιτών από τα νερά.

Το KENS5 μετέδωσε πως η πυροσβεστική του Σαν Αντόνιο συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι που αγνοούνται κι ενδέχεται επίσης να είναι ανάμεσα στα θύματα.

«Είμαστε με όλη μας την καρδιά στο πλευρό των οικογενειών αυτών που χάσαμε στις ξαφνικές πλημμύρες αυτής της εβδομάδας και των οικογενειών που συνεχίζουν να ψάχνουν οικείους τους», ανέφερε χθες ο δήμαρχος του Σαν Αντόνιο, ο Ρον Νίρενμπεργκ, μέσω X.

San Antonio was hit with deadly flash floods after overnight storms. These are the key factors that make the city vulnerable to flooding. https://t.co/GRUBteOLGv

— KENS 5 (@KENS5) June 12, 2025