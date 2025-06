Παγκόσμιος συναγερμός για τη Μέση Ανατολή – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Με κομμένη την ανάσα οι ηγέτες αλλά και οι πολίτες σε όλον τον πλανήτη παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μετά και τα χθεσινοβραδινά χτυπήματα των Ιρανών εναντίον του Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ φέρεται να είναι αποφασισμένη να εξαπολύσει δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά του σιϊτικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Στην Ελλάδα, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ελλάδα, μετά το χτύπημα του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και την ανταπάντηση της Τεχεράνης με πάνω από 100 βαλλιστικούς πυραύλους.

Η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς 4 διαφορετικές κατευθύνσεις:

Χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου έκτακτο ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, έγινε αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για την συνδρομή που παρέχεται από την πρώτη στιγμή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν.

Η κυβέρνηση, όπως τονίζεται, παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής ανάφλεξης στην περιοχή. Καλεί τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται μέσω της διπλωματίας.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με εταίρους και συμμάχους προς όφελος της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ουσιαστικά, ο Γ. Γεραπετρίτης, ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αλλά και με βάση την Προεδρία που έχει η χώρα μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών ώστε να μην προκληθεί γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκονται σε ύψιστη εγρήγορση, αφού η Ελλάδα έχει δύο φρεγάτες στην ευρύτερη περιοχή. Μία στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES και μία στα ανοιχτά του Λιβάνου, στο πλαίσιο της επιχείρησης UNIFIL. Έχει ζητηθεί ήδη από τα πληρώματα των πλοίων να είναι επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, προχωρούν οι επικοινωνίες με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων για τα πλοία που διέρχονται από τις περιοχές αυτές.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε επιφυλακή δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130, μαζί με ομάδα επίλεκτων κομάντος των Ειδικών Δυνάμεων, ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβούν στο Ισραήλ για τον απεγκλωβισμό αμάχων.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τις αστυνομικές αρχές, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε υψηλούς στόχους – αυξημένης επικινδυνότητας, όπως για παράδειγμα πρεσβείες.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που γεννώνται είναι αν με τις επιθέσεις οι ισραηλινές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν εκτός για τα επόμενα χρόνια το Ιράν από το στόχο τους, δηλαδή τον εμπλουτισμό ουρανίου και την δημιουργία ατομικής βόμβας.

Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει εάν στην Νατάνζ καταστράφηκαν όλες οι εγκαταστάσεις. Κι αυτό γιατί το Ιράν διαθέτει και υπόγειες εγκαταστάσεις με εργαστήρια σε βάθος μισό μίλι, δηλαδή 800 μέτρα.

Εάν οι Ιρανοί είχαν προλάβει να μεταφέρουν εκεί τον απαραίτητο εξοπλισμό, ίσως τελικά επιταχύνουν τις διαδικασίες κατασκευής και απόκτησης πυρηνικής βόμβας. Μία βόμβα που ίσως την χρησιμοποιήσει ενάντια στον μεγαλύτερο εχθρό του, το Ισραήλ.

Το Ιράν εξαπέλυσε χθες το βράδυ κύματα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, στέλνοντας Ισραηλινούς σε όλη τη χώρα σε καταφύγια, καθώς ο ουρανός γέμιζε με φωτεινές ακτίνες και πύρινες μπάλες από εισερχόμενους βλήματα και ισραηλινές αναχαιτίσεις των συστημάτων του Iron Dome αλλά και της «Σφεντόνας του Δαυίβ» (David’s Sling) .

Μέχρι αργά τη νύχτα, πάνω από 40 άτομα – όλοι πολίτες – τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ισραηλινού κράτους Μάγκεν Ντέιβιντ Άντομ, 2 άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 2 άλλα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι υπόλοιποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά ή έχουν υποστεί οξύ άγχος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, τα σοβαρά τραυματισμένα άτομα δεν βρίσκονταν σε καταφύγια όταν τραυματίστηκαν.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν αργά τη νύχτα ότι οι ιρανικές επιθέσεις με περίπου 150 βαλιστικούς πυραύλους σε κατοικημένες περιοχές, δε θα μείνουν αναπάντητες.

