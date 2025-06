Ισραήλ: Σειρήνες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έπειτα από επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη- Καταστροφές στο Τελ Αβίβ

Νέες σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και τη γύρω περιοχή μετά από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, λέει ο στρατός.

Οι σειρήνες ακούγονται λίγα λεπτά μετά τον καταιγισμό πυραύλων από το Ιράν που έστειλε εκατομμύρια Ισραηλινούς να καταφύγουν.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός αναφέρει έναν νεκρό και τουλάχιστον 18 τραυματίες.

Οι αρχικές αναφορές στα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για έναν αριθμό χτυπημάτων από πυραύλους ή θραύσματα στο κεντρικό Ισραήλ μετά την τελευταία επίθεση από το Ιράν.

Οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης λένε ότι ανταποκρίνονται σε αναφορές για χτυπήματα σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων ζημιών σε ένα κτίριο στο Μπατ Γιαμ.

After the Iranian missile attack in Beit Yam. pic.twitter.com/v5RJFmuQna

— Clash Report (@clashreport) June 15, 2025