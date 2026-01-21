Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Αποσταθεροποιητικός παράγοντα της περιοχής το Ιράν» – «Είμαστε σε υψηλή ετοιμότητα και σε συντονισμό με τις ΗΠΑ»

  • Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, χαρακτήρισε το Ιράν ως τον «βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «συνεχίζει τα βαλλιστικά της προγράμματα» και χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις.
  • Ο Ισραηλινός διπλωμάτης ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «έχει τελειώσει με την UNRWA» στη Γάζα, ενώ υπογράμμισε ότι «χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση».
  • Για τον Λίβανο, ο πρέσβης δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν θέλει καμία παρουσία του ΟΗΕ» και επιδιώκει «άμεση συνεργασία κράτος προς κράτος», ενώ για τη Συρία τόνισε ότι «καμία ένοπλη πολιτοφυλακή δεν μπορεί να βρίσκεται στα σύνορα».
Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Αποσταθεροποιητικός παράγοντα της περιοχής το Ιράν» – «Είμαστε σε υψηλή ετοιμότητα και σε συντονισμό με τις ΗΠΑ»

Εκτενή αποτίμηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, παρουσίασε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, σε ομάδα διαπιστευμένων δημοσιογράφων, επικεντρώνοντας την προσοχή του στο Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία. Ο Ισραηλινός διπλωμάτης τόνισε ότι η χώρα του παραμένει σε «υψηλή ετοιμότητα» και δε θα ανεχθεί καμία απειλή κατά των πολιτών της.

Νετανιάχου: Διαφωνεί με τον Τραμπ για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας – Δεν δέχεται στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στον θύλακα

«Βασικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας της περιοχής το Ιράν»

Ο κ. Ντανόν χαρακτήρισε το Ιράν ως τον βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «το Ιράν θα άλλαζε τη συμπεριφορά του, κάτι που ελπίζαμε μαζί με τις ΗΠΑ». Όπως τόνισε, η Τεχεράνη «συνεχίζει τα βαλλιστικά της προγράμματα» και «χρησιμοποιεί δισεκατομμύρια δολάρια του ιρανικού λαού για να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι, τις πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Χαμάς».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ διαθέτει «πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσες έδειξε» και συνέστησε στο Ιράν «να μην δοκιμάσει τις δυνατότητες μας».

Επιφυλακτικά αντιδρούν οι διεθνείς ηγέτες στα σχέδια Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Υποκαθιστά τον ΟΗΕ και κοστίζει

«Αυτό που είδαν το καλοκαίρι ήταν μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων μας» ανέφερε. Υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε απόφαση στρατιωτικής δράσης αποτελεί «απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών», αλλά ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ «είναι απολύτως έτοιμο για κάθε σενάριο».

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε για τη στάση του ΟΗΕ απέναντι στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μιλώντας για «υποκρισία και δύο μέτρα και δύο σταθμά». «Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονταν στους δρόμους της Τεχεράνης και ο ΟΗΕ ήταν σιωπηλός» υπογράμμισε.

Λίβανος: Ισραηλινά τανκ άνοιξαν πυρ δίπλα σε κυανόκρανους του ΟΗΕ – τους στόχευαν με λέιζερ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν είναι «απογοητευμένο» από τον ρυθμό των αμερικανικών αποφάσεων, σημειώνοντας πως «για τις ΗΠΑ η μεμονωμένη κινητοποίηση δυνάμεων απαιτεί χρόνο», σε αντίθεση με το Ισραήλ που μπορεί να ενεργεί ταχύτερα διότι βρίσκεται στην περιοχή και η αεροπορία του επιχειρεί συνεχώς. Όπως ανέφερε, το θέμα αποτελεί «απόφαση των ΗΠΑ», τονίζοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος «έχει χαράξει τη γραμμή» και ότι εναπόκειται στην Ουάσιγκτον το πότε και αν θα ενεργήσει.

Ο Ισραηλινός πρέσβης επισήμανε, ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό, προσθέτοντας ότι Ισραήλ και ΗΠΑ «βλέπουν την ίδια κατεύθυνση και τις ίδιες προκλήσεις», συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Γάζα: «Χρειάζεται  αφοπλισμός της Χαμάς»

Για τη Γάζα, ο κ. Ντανόν ξεκαθάρισε ότι «το Ισραήλ έχει τελειώσει με την UNRWA», επισημαίνοντας ότι η Κνεσέτ έχει ψηφίσει σχετική νομοθεσία και ότι «δεν θα υπάρξει καμία δραστηριότητα της UNRWA στο Ισραήλ». Τόνισε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζεται μέσω «άλλων ΜΚΟ που δεν εμπλέκονται σε πολιτικές εκστρατείες κατά του Ισραήλ».

Όσον αφορά το μέλλον της Γάζας, σημείωσε ότι «χωρίς τον αφοπλισμό της Χαμάς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση», εκφράζοντας έντονο σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο η Χαμάς να παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα της. «Θα πουν ψέματα, θα παίξουν παιχνίδια – τους γνωρίζουμε» ανέφερε. Παρόλα αυτά, τόνισε ότι σε περιοχές «όπου η Χαμάς δεν έχει έλεγχο, μπορεί να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση».

Τι δήλωσε για Λίβανο

Για τον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρέσβης δήλωσε κατηγορηματικά ότι το Ισραήλ «δεν θέλει καμία παρουσία του ΟΗΕ» στο μέλλον και επιδιώκει «άμεση συνεργασία κράτος προς κράτος, στρατός προς στρατό». Τόνισε ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί «απειλή πρωτίστως για τον Λίβανο και όχι για το Ισραήλ» και κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να είναι «πολύ πιο επιθετική» στην αντιμετώπιση της.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ «είναι εφικτός, τουλάχιστον στο νότιο Λίβανο».

«Εξαιρετικά εύθραυστη» η κατάσταση στη Συρία

Αναφερόμενος στη Συρία, ο κ. Ντανόν ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει «άμεσες συνομιλίες στη Γαλλία με τη συριακή κυβέρνηση», αλλά προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά εύθραυστη». Εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των μειονοτήτων, ιδίως των Δρούζων και των Κούρδων και έθεσε ως αδιαπραγμάτευτο όρο ότι «καμία ένοπλη πολιτοφυλακή δεν μπορεί να βρίσκεται στα σύνορα».

Ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει παρόν «μέχρι να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις για σταθερά, ήσυχα και ειρηνικά σύνορα».

«Δεν λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις ότι θα είναι ήσυχα τα σύνορα. Μόλις λάβουμε διαβεβαιώσεις νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τις διαπραγματεύσεις με τη συριακή κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα σέβονται τις μειονότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

