Ουρουγουάη: Νομιμοποιεί την ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Η Ουρουγουάη ενέκρινε χθες, Τετάρτη, νομοθεσία που επιτρέπει την ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις, έπειτα από μακρά και έντονη κοινοβουλευτική διαδικασία. Η ψήφιση του νόμου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολυετούς συζήτησης γύρω από το ζήτημα του τέλους της ζωής, το οποίο δίχασε την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία, 20 ψήφων επί συνόλου 31 μελών που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Το συγκριτικά μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής, με κατά πλειονότητα καθολικούς κατοίκους, έγινε έτσι μέλος του μικρού κύκλου των χωρών όπου επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος — στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP