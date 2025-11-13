Συνάντηση Δένδια – Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Άμυνας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, ανέφερε : «Συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους».

«Ευχήθηκα στην κυρία Γκιλφόιλ κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα» πρόσθεσε.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Σήμερα συναντήθηκα επίσημα με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζητήσαμε για τη στενή αμυντική συνεργασία μας, την οποία δεσμεύομαι να ενισχύσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Ως ένα από τα πρώτα μου βήματα ως Πρέσβης, είμαι περήφανος να ανακοινώσω ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε την ένταξη της Ελλάδας στο Πρόγραμμα Εταιρικής Σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα συμφωνία με την Εθνική Φρουρά των ΗΠΑ θα επεκτείνει τη συνεργασία με έναν από τους παλαιότερους συμμάχους μας. Δεν θα παρέχει μόνο πρόσβαση σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες και κοινή εκπαίδευση, αλλά θα μας βοηθήσει επίσης να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στους τομείς της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και άλλων, ανεβάζοντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε νέα ύψη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα!» έγραψε στο Χ η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Today I officially met with Defense Minister @NikosDendias for the first time at the @Hellenic_MOD, where we talked about our robust defense partnership, which I’m committed to growing during my tenure. In one of my first steps as Ambassador, I am proud to announce that @SecWar… pic.twitter.com/V9g6GvkwiQ — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 13, 2025

