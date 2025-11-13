Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις και πόλεμος συμμοριών» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη για την βεντέτα στα Βορίζια ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «εγώ δεν νομίζω πως του ξέφυγε η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη. Ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι. Το ποινικό μας σύστημα δεν ανέχεται τέτοιες διαφοροποιήσεις».

Αναφορικά με όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την οπλοκατοχή είπε πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή και πότε παράνομη. Η συζήτηση μπορεί να γίνει περί νόμιμης οπλοκατοχής όπως το ορίζουν οι νόμοι της Ελλάδας. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων».

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης. «Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα ενώ μεγάλη έμφαση θα δοθεί εκεί που γίνεται διακίνηση και σφαιρών και όπλων

«Κάτω από το έθιμο της βεντέτας, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις και πόλεμος συμμοριών» επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης.

Για τις δηλώσεις Σαμαρά ανέφερε πως «η κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».