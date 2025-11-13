Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις και πόλεμος συμμοριών» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Φλωρίδης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) ο  υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ανδρουλάκη για την βεντέτα στα Βορίζια ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «εγώ δεν νομίζω πως του ξέφυγε η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη. Ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι. Το ποινικό μας σύστημα δεν ανέχεται τέτοιες διαφοροποιήσεις».

Αναφορικά με όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την οπλοκατοχή είπε πως «ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μία άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή και πότε παράνομη. Η συζήτηση μπορεί να γίνει περί νόμιμης οπλοκατοχής όπως το ορίζουν οι νόμοι της Ελλάδας. Όχι στην διεύρυνση των κριτηρίων».

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί η εφαρμογή του πλαισίου» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης. «Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αυτούς που κατέχουν και πιστόλια και όχι μόνο τα λεγόμενα πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ» τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ανέφερε πως θα γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι για αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα όπλα ενώ μεγάλη έμφαση θα δοθεί εκεί που γίνεται διακίνηση και σφαιρών και όπλων

«Κάτω από το έθιμο της βεντέτας, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις και πόλεμος συμμοριών» επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης.

Για τις δηλώσεις Σαμαρά ανέφερε πως «η κυβέρνηση είπε πως δεν σχολιάζει τις δηλώσεις Σαμαρά. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κατά καιρούς δέχεται έντονη κριτική για τα εθνικά θέματα και όλοι αυτοί που τα λένε έχουν πρότυπο τον Ερντογάν. Αποδείχθηκε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικονική πραγματικότητα για την ανακούφιση του πόνου στα παιδιά στο Νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία»

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

LiDAR: 8 απίθανοι τρόποι να το χρησιμοποιείς στο iPhone ή το iPad σου

Ο Ήλιος εκτόξευσε την πιο ισχυρή έκλαμψη του 2025 – Μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες σε Ευρώπη και Αφρική
περισσότερα
16:35 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Συνάντηση Δένδια – Γκιλφόιλ στο Υπουργείο Άμυνας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Εθνικής ‘Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, την π...
16:01 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Πρώτη μας υποχρέωση να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων

Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συγκέντρωση πολιτών ...
15:38 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση διαβάζει κάποιο άλλο νομοσχέδιο – Εμείς δεν στήνουμε μνημεία και σόου, αλλά στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους

«Ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ. Παρέχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει εύρυθμα και...
15:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Debate Οικονόμου – Σπυρόπουλου στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, οπλοκατοχή και ακρίβεια

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα