Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: “Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής”».

«Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας“;», πρόσθεσε.

«Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης τον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Έχουμε μπερδέψει τα “εγκλήματα τιμής” με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει “έγκλημα τιμής”. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι αυτό που υπονομεύει την ευτυχία μας – Το κάνουμε οι περισσότεροι

Με διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού η επίσκεψη Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου

Δημόσιο: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος της ΓΓΕΕ για τις διαφημίσεις

ΚΕΔΕ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Samsung Galaxy S26 Plus: Επανεμφανίζεται με νέο camera island

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:14 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Πάνος Καμμένος: Ανάρτησε κοινή φωτογραφία του με τον Αντώνη Σαμαρά – «Ξέρεις εσύ…»

Μία φωτογραφία από το παρελθόν ανάρτησε στον λογαριασμό στο X ο Πάνος Κάμμενος, λίγες ώρες μετ...
21:22 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Σοφία Ζαχαράκη: Παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο – «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους»

Την εποχή του Ψηφιακού Σχολείου παρουσίασε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητι...
20:35 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Κεραμέως: Η Ελλάδα απαντά στη δημογραφική πρόκληση με πολιτικές απασχόλησης για όλες τις ηλικίες

Τη στρατηγική προσέγγιση της Ελλάδας απέναντι στη δημογραφική μεταμόρφωση παρουσίασε η Υπουργό...
20:20 , Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Καραμανλής: «Πολιτικοί σαν τον Άγγελο Μοσχονά στις μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ»

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Κώστας Καραμανλής με επιστολή του σε εκδήλωση μνήμης ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα