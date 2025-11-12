Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης χρωστά εξηγήσεις – Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ το πρωί της Τετάρτης.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε: “Έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής”».

«Μπορεί να μας εξηγήσει τι εννοεί; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες “δικαιολογημένες”; Υπάρχουν ανθρωποκτονίες με μεγαλύτερη και κάποιες άλλες με μικρότερη απαξία; Μήπως ετοιμάζεται ο κ. Ανδρουλάκης να προτείνει και αλλαγή του ποινικού κώδικα που να ρίχνει στα «μαλακά» μια δολοφονία στο πλαίσιο “βεντέτας“;», πρόσθεσε.

«Ή απλώς συμβαίνει το προφανές, δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ψηφοφόρων; Όπως και να έχει, ο κ. Ανδρουλάκης χρωστάει εξηγήσεις, εκτός εάν, αφού αντιληφθεί τι είπε, αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης τον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία του για την οπλοχρησία στην Κρήτη και τις παρεμβάσεις και συνέργειες σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.

«Έχουμε μπερδέψει τα “εγκλήματα τιμής” με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει “έγκλημα τιμής”. Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών απ’ ό,τι η υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, στην Κρήτη που αντιπροσωπεύει το 6% του συνολικού πληθυσμού, οι ανθρωποκτονίες είναι στο 2,5%» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.