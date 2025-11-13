Κομισιόν: «Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να δει το φως της ημέρας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Κομισιόν

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconnector-GSI), είναι «στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε σήμερα η η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν), Ανα Κάιζα.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη χθεσινή συνάντηση του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, με τους υπουργούς ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, Ανα Κάιζα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν ενεργειακές πρωτοβουλίες όπως το GSI. «Είναι ένα έργο που στηρίζουμε σθεναρά, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος που λαμβάνει χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη», δήλωσε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το έργο συνδέει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ευρώπη για να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και ιδίως «για να μειωθούν οι τιμές ενέργειας για τους πολίτες».

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και τη δικαιοδοσία μας για να βοηθήσουμε στην πρόοδο αυτού του έργου GSI, και για να το πετύχουμε αυτό, ο Επίτροπος προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με την Ελλάδα και την Κύπρο», πρόσθεσε η Άνα Κάιζα.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής δε θέλησε να δώσει πληροφορίες, λέγοντας ότι η υλοποίησή του εναπόκειται στους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό. Τόνισε, ωστόσο, ότι «επαναβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , αλλά και για τους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας, είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και είναι σημαντικό αυτό το έργο να δει το φως της ημέρας το συντομότερο δυνατό».

Ερωτηθείσα αν η Επιτροπή σκοπεύει να προσεγγίσει την τουρκική πλευρά για να εξηγήσει τη σημασία του έργου GSI για την ΕΕ, η ίδια εκπρόσωπος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επαφές του Επιτρόπου Γιόργκενσεν με ομολόγους του στην Τουρκία, αλλά πρόσθεσε ότι η Επιτροπή έχει καταστήσει δημόσια ποιά είναι η θέση της σχετικά με τη σημασία αυτού του έργου. «Προφανώς δεν αποκλείω επαφές, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή», είπε.

15:33 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

