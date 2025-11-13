«Η Ελλάδα στην εποχή της ψηφιακής ωριμότητας με το 5G καταλύτη» – Η νέα έκτακτη έκδοση της Focus On Tech Life Tips από την Focus Bari

Σήφης Γαρυφαλάκης

Επιστήμη & τεχνολογία

«Η Ελλάδα στην εποχή της ψηφιακής ωριμότητας με το 5G καταλύτη» – Η νέα έκτακτη έκδοση της Focus On Tech Life Tips από την Focus Bari

Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Focus on Tech Life της Focus Bari που διεξάγεται Πανελλαδικά από το 1995, σε συνδυασμό με στοιχεία από ΥouGov profiles που παρακολουθεί τις τάσεις του κοινού σε σχέση με την χρήση της τεχνολογίας, παρατηρούνται τα εξής:

  • Πάνω από δύο στους τρείς Έλληνες δηλώνουν ότι το 5G βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή του καθημερινότητα, υποδηλώνοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και νέες δυνατότητες.
  • Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε γωνιά της χώρας — από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, έως τις αγορές και την επικοινωνία.
  • Το κοινό δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και υγείας, μετατρέποντας το διαδίκτυο σε καθρέφτη, και αρωγό των ενδιαφερόντων του.
  • Η οnline αγορά έχει γίνει πλέον συνήθεια ζωής — 7 στους 10 Έλληνες πραγματοποίησαν online αγορές τους τελευταίους 6 μήνες, επιβεβαιώνοντας μια εκρηκτική άνοδο σε σχέση με το 2019.
  • Οι νεότερες ηλικίες και οι γυναίκες καθορίζουν το ρυθμό της κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τα social media τον κατεξοχήν χώρο έκφρασης, ενημέρωσης και επιρροής.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας ΕΔΩ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα