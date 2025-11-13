Σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Focus on Tech Life της Focus Bari που διεξάγεται Πανελλαδικά από το 1995, σε συνδυασμό με στοιχεία από ΥouGov profiles που παρακολουθεί τις τάσεις του κοινού σε σχέση με την χρήση της τεχνολογίας, παρατηρούνται τα εξής:

Πάνω από δύο στους τρείς Έλληνες δηλώνουν ότι το 5G βελτιώνει ουσιαστικά την ψηφιακή του καθημερινότητα , υποδηλώνοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και νέες δυνατότητες.

δηλώνουν ότι το , υποδηλώνοντας ταχύτητα, αξιοπιστία και νέες δυνατότητες. Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας , με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε γωνιά της χώρας — από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, έως τις αγορές και την επικοινωνία.

, με τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε γωνιά της χώρας — από την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, έως τις αγορές και την επικοινωνία. Το κοινό δείχνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για θέματα γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και υγείας, μετατρέποντας το διαδίκτυο σε καθρέφτη, και αρωγό των ενδιαφερόντων του.

μετατρέποντας το διαδίκτυο σε καθρέφτη, και αρωγό των ενδιαφερόντων του. Η οnline αγορά έχει γίνει πλέον συνήθεια ζωής — 7 στους 10 Έλληνες πραγματοποίησαν online αγορές τους τελευταίους 6 μήνες, επιβεβαιώνοντας μια εκρηκτική άνοδο σε σχέση με το 2019.

έχει γίνει πλέον συνήθεια ζωής — πραγματοποίησαν online αγορές τους τελευταίους 6 μήνες, επιβεβαιώνοντας μια σε σχέση με το 2019. Οι νεότερες ηλικίες και οι γυναίκες καθορίζουν το ρυθμό της κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας τα social media τον κατεξοχήν χώρο έκφρασης, ενημέρωσης και επιρροής.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας ΕΔΩ