Θοδωρής Μαραντίνης: «Έχω υπογράψει στο στήθος θαυμάστριας»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Θοδωρής Μαραντίνης
Φωτογραφία: Instagram/thodorismarantinis_official

Στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ο τραγουδιστής, ο οποίος εργάζεται πάνω από 20 χρόνια στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στο γεγονός πως στο παρελθόν θαυμάστριά του, του είχε ζητήσει υπογράψει στο στήθος της. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε πως το έκανε, λέγοντας με χιούμορ στη συνέχεια ότι: «Τι να κάνω; Να είμαι αγενής;».

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που του έχει ζητήσει να κάνει θαυμαστής ή θαυμάστρια, ο Θοδωρής Μαραντίνης απάντησε: «Μου έχει ζητήσει θαυμάστρια να υπογράψω στο στήθος της. Υπέγραψα!».

«Τι να κάνω; Να είμαι αγενής; Σε παρακαλώ, φημίζομαι για την ευγένειά μου!», πρόσθεσε με χιούμορ ο τραγουδιστής.

