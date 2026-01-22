Μαρία Κορινθίου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Γιώργο Καραθανάση για την «Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς»

Σύνοψη από το

  • Η Μαρία Κορινθίου εδώ και κάποιους μήνες είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση, ενώ μοιράζεται στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς» που γιορτάζεται σήμερα (21/1), η ηθοποιός πραγματοποίησε μία πολύ ρομαντική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.
  • Η ανάρτηση περιλαμβάνει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε να γελάει ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά του Γιώργου Καραθανάση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Κορινθίου Γιώργος Καραθανάσης
Φωτογραφία: Instagram/mariakorinthiou

Η Μαρία Κορινθίου εδώ και κάποιους μήνες είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση. Η επιτυχημένη ηθοποιός τον Ιούλιο μίλησε ανοιχτά για αυτό το νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο της ζωής της, και από τότε έχει μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από την κοινή της ζωή με τον αγαπημένο της, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: H θερμοκρασία ανεβαίνει στις χειμερινές διακοπές τους στις Άλπεις

Σήμερα (21/1) γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς», και η Μαρία Κορινθίου με αφορμή αυτό το γεγονός, πραγματοποίησε μία πολύ ρομαντική και γλυκιά ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να γελάει ενώ αγκαλιάζει τον Γιώργο Καραθανάση.

Στη λεζάντα του post της, η Μαρία Κορινθίου έχει γράψει: «Ημέρα αγκαλιάς σήμερα… Δεν το γνώριζα… Σήμερα το πρωί πήρα την μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά… δεν το γνώριζε… απλά κάποια πράγματα γίνονται για να γίνουν, γίνονται γιατί είναι να γίνουν… έρχονται έτσι απλά, αλλά εν τέλη όχι και τόσο απλά και με μαγικό και μοναδικό τρόπο είναι αυτό που μέσα από χίλιες σιωπές, έτσι απλά δεν μπορεί να κρυφτεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:10 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Φαίη Σκορδά: Ξέσπασε με σχόλια για τον Ανδρέα Μικρούτσικο – «Διαβάζω και κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά…»

Τον εκνευρισμό της δεν μπόρεσε να κρύψει η Φαίη Σκορδά το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, στη...
22:57 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονίζει η Στεφανί Καπετανίδη: «Ενώ εγώ ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο, έμαθα για τη μαμά μου…»

Η Στεφανί Καπετανίδη και η Μαρίλια Μητρούση, οι οποίες φέτος υποδύονται την «Ζωή» και την «Εβί...
22:28 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Άριελ Κωνσταντινίδη για τον ερχομό της κόρης της: «Πρώτα από όλα δεν το έχω συνειδητοποιήσει εγώ – Τα παιδιά είναι χαρούμενα, κάνουν επίδειξη»

Το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου η Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρία...
21:23 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αναβάλλονται οι εμφανίσεις της Μελίνας Ασλανίδου: «Ένα θέμα υγείας που προέκυψε…» – Η ανάρτηση στο Instagram

Με μία ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η Μελίνα Ασλανίδου θέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι