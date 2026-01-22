Μαρία Κορινθίου: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Γιώργο Καραθανάση για την «Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς»

Η Μαρία Κορινθίου εδώ και κάποιους μήνες είναι σε σχέση με τον Γιώργο Καραθανάση. Η επιτυχημένη ηθοποιός τον Ιούλιο μίλησε ανοιχτά για αυτό το νέο και πολύ όμορφο κεφάλαιο της ζωής της, και από τότε έχει μοιραστεί κάποια στιγμιότυπα από την κοινή της ζωή με τον αγαπημένο της, στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Σήμερα (21/1) γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς», και η Μαρία Κορινθίου με αφορμή αυτό το γεγονός, πραγματοποίησε μία πολύ ρομαντική και γλυκιά ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να γελάει ενώ αγκαλιάζει τον Γιώργο Καραθανάση.

Στη λεζάντα του post της, η Μαρία Κορινθίου έχει γράψει: «Ημέρα αγκαλιάς σήμερα… Δεν το γνώριζα… Σήμερα το πρωί πήρα την μεγαλύτερη, ζεστή, υπέροχη, αγκαλιά… δεν το γνώριζε… απλά κάποια πράγματα γίνονται για να γίνουν, γίνονται γιατί είναι να γίνουν… έρχονται έτσι απλά, αλλά εν τέλη όχι και τόσο απλά και με μαγικό και μοναδικό τρόπο είναι αυτό που μέσα από χίλιες σιωπές, έτσι απλά δεν μπορεί να κρυφτεί».