Αντώνης Ρέμος: Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου – Πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», και αναφέρθηκε στην Μαρινέλλα, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέστη βαρύ εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου.

Μιλώντας για τις συνεργασίες του με άλλους καλλιτέχνες, ο σπουδαίος ερμηνευτής τόνισε ότι «η Μαρινέλλα μου είναι η συνεργασία της ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω όλους τους αγαπημένους μου συνεργάτες και καλλιτέχνες».

Στην συνέχεια προβλήθηκε στην εκπομπή βίντεο με τα συγκινητικά λόγια του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα στην πρόσφατη συναυλία που έδωσε στο Ηρώδειο, όπου και τραγούδησε το αγαπημένο της τραγούδι, το «Καμιά φορά».

«Η πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου λέει ο Γιάννης Παπαθεοχάρης “θα τραγουδήσεις του χρόνου με την Μαρινέλλα”. Ήσουν και εσύ (σ.σ. ο Νίκος Χατζηνικολάου) στο “Αρένα”, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είπε το “Καμιά φορά” και δεν ξεχνάω ποτέ ότι σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 κόσμος και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον 10 λεπτά» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Προσεύχομαι να ξυπνήσει γιατί πρέπει να την αποχαιρετήσουμε όλοι όπως της αξίζει» πρόσθεσε.

13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

11:30 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

10:40 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

10:21 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

