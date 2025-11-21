Αντώνης Ρέμος: «Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων» – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι «ο τραγουδιστής των χωρισμένων», ενώ αποκάλυψε κάποια από τα τραγούδια που απέρριψε και στη συνέχεια έγιναν επιτυχίες.

«Υπάρχουν αρκετά τραγούδια που απέρριψα και έγιναν μετά επιτυχίες. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι “Άγρια Θάλασσα” που το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης και το είπε μετά και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν το απέρριψα, αλλά θεώρησα ότι δεν ήταν η στιγμή μου. Άλλο ένα τραγούδι είναι το “Κάψε” του Βασίλη Γαβριηλίδη και του Νίκου Μωραϊτη. Έρχεται ο Γιώργος Κυβέλλος, που είναι τα τελευταία 20 χρόνια ο παραγωγός μου, και μου λέει “Εχουμε ένα τραγούδι. Είναι μεγάλη επιτυχία”. Του λέω “Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είμαι εγώ σε αυτή την φάση”. Το έδωσαν στον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος με αυτό το τραγούδι άνοιξε τα φτερά του» αποκάλυψε ο αγαπημένος ερμηνευτής.

Για το αν τα τραγούδια του συνδέονται με στιγμές της ζωής του, ο Αντώνης Ρέμος ανέφερε: «Εμείς οι τραγουδιστές με τα τραγούδια μας είμαστε ρόλοι. Σπάνια ταυτιζόμαστε. Όπως και οι ηθοποιοί, και εμείς παίζουμε έναν ρόλο με τα τραγούδια μας. Υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ εξαιρετικές στιγμές που συμπίπτουν κάποια συναισθήματά μας με κάποια τραγούδια».

Και συνέχισε: «Εγώ είμαι ο “τραγουδιστής των χωρισμένων”. Εμένα η πορεία μου με τον Γιώργο Θεοφάνους ξεκίνησε από τον μεγάλο χωρισμό του με την Ευρυδίκη. Τότε ήρθαν τα τραγούδια “Έλα να με τελειώσεις”, “Δεν έχω πού να πάω”, “Τι σου ‘χω κάνει”, “Μα δεν τελειώσαμε”».

Δείτε το βίντεο:

