Αποθέωσε τον Σλούκα ο Αταμάν: «Είναι ο κορυφαίος γκαρντ της Euroleague τα τελευταία 6-7 χρόνια»

Ο Έργκιν Άταμαν παραχώρησε δηλώσεις, λίγο μετά το φινάλε της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι στο “Telekom Center Athens” για την 12η αγωνιστική της Euroleague, και αποθέωσε τον Κώστα Σλούκα.

Οι Πράσινοι ήταν εντυπωσιακοί στο δεύτερο ημίχρονο σε άμυνα και επίθεση και χωρίς να πιεστούν, πήραν την 8η νίκη της στη φετινή Euroleague εις βάρος της Ντουμπάι BC με σκορ 103-82.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν:

«Όπως είπαμε στο ημίχρονο, παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν σοφτ. Τα γκαρντ δεν πίεζαν την μπάλα. Στα αποδυτήρια με τους προπονητές μιλήσαμε, ο κόουτς Σερέλης είπε να βάλουμε τον Καλαϊτζάκη στην άμυνα για να μας προσφέρει aggressivity. Αποδέχθηκα την πρότασή του. Με τον Καλαϊτζάκη βελτιώσαμε την πίεση. Ο Ράιτ δημιούργησε στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και αν δεν σκόραρε και τον πιέσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε λάθη, ειδικά στην τελευταία φάση. Ο Ναν συγκεντρώθηκε μετά το λάθος που έκανε. Ο Σλούκας πήρε τον έλεγχο με σκορ και ασίστ και πήραμε μία σημαντική νίκη. Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα».

Για τον Φαρίντ: «Φέρνει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι το κατάλληλο φάρμακο για τα προβλήματά μας. Ήρθε, είχε πίεση στην άμυνα. Σήμερα είχε 4 μπλοκ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τρομερό. Μας δίνει χώρο στην επίθεση. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Είναι καλός χαρακτήρας. Είναι aggresive. Αρέσει στον κόσμο και θα συνεχίσει να αρέσει γιατί παίζει με την καρδιά του. Μας έδωσε την ενέργεια που χρειαζόμαστε».

Για τον Σλούκα: «Είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ τα τελευταία 6-7 χρόνια στην Euroleague. Δεν είναι πρόβλημα η ηλικία του γιατί είναι σωστός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του και προσφέρει πολλά στην ομάδα».