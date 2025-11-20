Αθήνα: Καρέ καρέ η στιγμή που αστικό λεωφορείο αρχίζει να βγάζει πυκνούς καπνούς  – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Καρέ καρέ η στιγμή που αστικό λεωφορείο αρχίζει να βγάζει πυκνούς καπνούς  – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε το πρωί σε λεωφορείο φυσικού αερίου, το οποίο άρχισε να βγάζει καπνούς την ώρα που κινούνταν στη λεωφόρο Καποδιστρίου.

Οι επιβάτες που πήγαιναν στη δουλειά τους πετάχτηκαν έντρομοι έξω και το όχημα αποσύρθηκε με γερανό.

Το STAR εξασφάλισε βίντεο – ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφηκε η στιγμή που το λεωφορείο 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό την ώρα που κινείτο. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, σταμάτησε, άνοιξαν οι πόρτες και οι επιβάτες άρχισαν να βγαίνουν πανικόβλητοι. Το αστικό ήταν γεμάτο, αφού η ώρα ήταν 9.30 το πρωί και οι περισσότεροι πήγαιναν στη δουλειά τους.

Οι καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το πίσω μέρος του λεωφορείου, όπου βρίσκεται η μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, υπήρχε πρόβλημα με ένα ανταλλακτικό. Βέβαια, οι επιβάτες όταν είδαν τον καπνό τρόμαξαν και φώναξαν τον οδηγό, με αποτέλεσμα να κατέβουν όλοι κάτω.

Λίγο αργότερα έφτασε και το πυροσβεστικό όχημα. Το λεωφορείο έμεινε 2 ώρες στο σημείο μέχρι να το τραβήξει γερανός. Ταλαιπωρία και για τους επιβάτες και για τους διερχόμενους οδηγούς, αφού προκλήθηκε μποτιλιάρισμα.

Πηγές ΟΣΥ αναφέρουν, σύμφωνα με το Star, ότι: «Οι πολίτες κάλεσαν την Πυροσβεστική, όμως αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς».

«Το λεωφορείο ήταν δεκαετίας, φυσικού αερίου. Η βλάβη έγινε στον κινητήρα, η δεξαμενή φυσικού αερίου βρίσκεται στην οροφή του οχήματος, επομένως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ώστε να προκληθεί πυρκαγιά», τόνισε ο Φώτης Νικολακόπουλος – Γεν. Γραμματέας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

 

