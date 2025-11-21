Αντώνης Ρέμος: Η εξομολόγηση για την κόρη του – «Συγκινούμαι όταν είναι κάτω από τη σκηνή και με βλέπει»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αντώνης Ρέμος, Ενώπιος Ενωπίω

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος μίλησε και για την κόρη του, Ελένη, και συγκινήθηκε.

Αντώνης Ρέμος: «Είμαι ο τραγουδιστής των χωρισμένων» – Τα τραγούδια που απέρριψε και έγιναν επιτυχίες

«Όταν τραγουδάω και είναι η Υβόννη απο κάτω δεν με επηρεάζει, αλλά η μικρή μου κόβει τα πόδια. Πρώτη φορά με άκουσε σε μία συναυλία στην Πάτρα. Την έφερε η Υβόννη στα γενέθλιά μου για έκπληξη. Ήταν μικρούλα τότε, περίπου 4 ετών. Μου κόπηκαν τα πόδια» εξομολογήθηκε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συγκινούμαι πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρίσκεται η Ελένη στον χώρο που τραγουδάω. Είναι συγκίνηση γιατί την ώρα που νιώθω ότι είναι το παιδί μου εκεί, αρχίζω και νιώθω τα τραγούδια πιο έντονα. Είναι ο έρωτας που έχουμε οι γονείς για τα παιδιά μας» πρόσθεσε.

