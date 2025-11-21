Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί έπειτα από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού πλήγματος το βράδυ της Πέμπτης στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φιόντοροφ.
Σε εικόνες που δημοσιοποίησε ο Φιόντοροφ, μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνονται κτίρια που έγιναν παρανάλωμα του πυρός και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα.
Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια αναφέρει πως επλήγησαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στην περιοχή που βομβαρδίστηκε.
