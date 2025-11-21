ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί «απάντησαν» με βίντεο του Μέσι στον Τραμπ για την επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο

Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ πυροδότησε πολιτικές και ποδοσφαιρικές συζητήσεις, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο TikTok ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.. Η ανάρτηση έγινε λιγότερο από 24 ώρες μετά την κυκλοφορία από τον Λευκό Οίκο ενός βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατάει δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενο από το μήνυμα «δύο GOAT», σε αναφορά στους «μεγαλύτερους όλων των εποχών».

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Αργεντινού αστέρα: ιστορικά γκολ με την Μπαρτσελόνα, παιχνίδια με την PSG, πανηγυρισμοί με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και η παρουσίαση ενός από τα οκτώ βραβεία Χρυσή Μπάλα που έχει κερδίσει.

Το μοντάζ αποτελεί μια συμβολική απάντηση στη χειρονομία του Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη ανέδειξε δημοσίως την παρουσία του Ρονάλντο στην προεδρική έδρα.

Η εμφάνιση του Μέσι στον επίσημο λογαριασμό του Δημοκρατικού Κόμματος έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την τεράστια δημοτικότητα του παίκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά μετά την άφιξή του στην MLS, και να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο που είχε στα μέσα ενημέρωσης το βίντεο των Ρεπουμπλικάνων.