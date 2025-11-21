ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί «απάντησαν» με βίντεο του Μέσι στον Τραμπ για την επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί «απάντησαν» με βίντεο του Μέσι στον Τραμπ για την επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο

Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ πυροδότησε πολιτικές και ποδοσφαιρικές συζητήσεις, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο TikTok ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.. Η ανάρτηση έγινε λιγότερο από 24 ώρες μετά την κυκλοφορία από τον Λευκό Οίκο ενός βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατάει δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, συνοδευόμενο από το μήνυμα «δύο GOAT», σε αναφορά στους «μεγαλύτερους όλων των εποχών».

Το βίντεο που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας του Αργεντινού αστέρα: ιστορικά γκολ με την Μπαρτσελόνα, παιχνίδια με την PSG, πανηγυρισμοί με την εθνική ομάδα της Αργεντινής και η παρουσίαση ενός από τα οκτώ βραβεία Χρυσή Μπάλα που έχει κερδίσει.

Το μοντάζ αποτελεί μια συμβολική απάντηση στη χειρονομία του Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη ανέδειξε δημοσίως την παρουσία του Ρονάλντο στην προεδρική έδρα.

Η εμφάνιση του Μέσι στον επίσημο λογαριασμό του Δημοκρατικού Κόμματος έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την τεράστια δημοτικότητα του παίκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά μετά την άφιξή του στην MLS, και να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο που είχε στα μέσα ενημέρωσης το βίντεο των Ρεπουμπλικάνων.

 

@democratsmogged

♬ original sound – click24s

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Δημόσιο: Έρχονται νέες προσλήψεις- Όλες οι λεπτομέρειες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:26 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Δεν έχει λάβει επισήμως το σχέδιο εκεχειρίας των ΗΠΑ για την Ουκρανία – O Ζελένσκι θα μιλήσει με Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και σκοπεύει ν...
14:57 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Μη οριστικό» το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία – «Αρκετά ανησυχητικό» το χαρακτηρίζει ο επιτελάρχης της καγκελαρίας

Ως «μη οριστικό» περιέγραψε το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία...
14:25 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Καναδάς: Αρκούδα επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 11 άτομα – Συναγερμός για το ανεξέλεγκτο «επιθετικό» ζώο

Έντεκα άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν χθες, μερικά σοβαρά, μετά την επίθεση α...
14:12 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Συλλήψεις για κύκλωμα πλαστών συνταγών στο Νοσοκομείο Βαλουκλή – Στο στόχαστρο γιατρός της Παιδοψυχιατρικής

Από την Εισαγγελία της περιφέρειας του Μακροχωρίου (Μπακίρκιοϊ) της Κωνσταντινούπολης εκδόθηκε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα