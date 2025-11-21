Κατερίνα Γκαγκάκη – Τάσος Τρύφωνος: Μετά το «Tv Queen» ξανά μαζί – Πού θα τους απολαύσουμε

Η λαμπερή βραδιά που θα παρουσιάσουν, ο ρόλος της Μιμής Ντενίση και οι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Νάντια Ρηγάτου

Η Κατερίνα Γκαγκάκη και ο Τάσος Τρύφωνος μετά το «Tv Queen», το reality show που προβλήθηκε πριν δυο σεζόν στο Open ετοιμάζονται να μοιραστούν μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία.

Οι δυο ξεχωριστές προσωπικότητες με την δική τους πετυχημένη πορεία ο καθένας, θα είναι οι οικοδεσπότες της λαμπερής απονομής των 4ων Greek International Women Awards που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια βραδιά αφιερωμένη στις γυναίκες και σε όλες τις νίκες που έχουν καταφέρει.

154 ξεχωριστές φιναλίστ, από 15 κατηγορίες, θα διακριθούν για το επαγγελματικό και κοινωνικό αποτύπωμά τους, με τις 15 νικήτριες να παρουσιάζουν το δικό τους αφήγημα.

Στην εκδήλωση βράβευσης των υπέροχων αυτών Ελληνίδων που διαπρέπουν σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από το έργο, το παράδειγμα και την κοινωνική τους προσφορά θα δώσουν το “παρών” λαμπεροί προσκεκλημένοι του πολιτικού και καλλιτεχνικού χώρου ανάμεσά τους ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ελεονώρα Μελέτη, κ.α.

Πρέσβειρα του θεσμού, η μοναδική Μιμή Ντενίση, μία γυναίκα – σύμβολο, που ενσαρκώνει και προάγει τις αξίες, τις αρχές και το όραμα των GIWA.

Η διακεκριμένη ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και μεταφράστρια, στέκεται αρωγός των Βραβείων από τη θέσπισή τους.

Οι προετοιμασίες για το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιούνται σε πυρετώδη ρυθμό και η εταιρία παραγωγής “success projects” της Ντόρας Πνευματικάτου με project manager τη Σόφη Καραγιάννη έχουν επιμεληθεί μια άκρως διασκεδαστική βραδιά για τους προσκεκλημένους.

Ανάμεσα στις εκπλήξεις είναι η τραγουδίστρια Ηρώ η οποία θα ταξιδέψει με τη μελωδική της φωνή τους παρευρισκομένους ενώ την εκδήλωση θα ακολουθήσει ένα after party με τον τραγουδιστή Γιώργο Ξυλούρη και τον Dj Avgoustinos να αναλαμβάνουν τα ηνία της διασκέδασης.