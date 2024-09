Χάσμα στο Ισραήλ: Διαδηλώσεις κατά Νετανιάχου για τον θάνατο των ομήρων – Έντονες πιέσεις για την πολιτική του στη Γάζα

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πήραν νέα δραματική τροπή την Κυριακή, όταν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα έξι Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα. Η ανακάλυψη αυτή από τον IDF πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, καθώς πολλοί πολίτες κατηγορούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αποτυχία σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές (IDF) ανακοίνωσαν την ανεύρεση των πτωμάτων στην πόλη Ράφα, στον νότιο τομέα της Γάζας. Μετά από ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι οι όμηροι είχαν δολοφονηθεί με πυροβολισμούς εξ επαφής, 48-72 ώρες πριν βρεθούν, κατηγορώντας τη Χαμάς. Τα θύματα, των οποίων τα πτώματα επαναπατρίστηκαν, είναι οι Κάρμελ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσαλμί, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Αλμόγκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο.

Οργή λαού

Αργότερα σήμερα, διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, με διαδηλωτές να κατηγορούν τον Νετανιάχου για τον θάνατο των ομήρων. Στην Ιερουσαλήμ, οι δρόμοι πλημμύρισαν από πολίτες που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και πανό με τις φωτογραφίες των θυμάτων, ενώ άλλοι απέκλεισαν κύριες οδούς, διαμαρτυρόμενοι έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού.

VIDEO: 🇮🇱 Israeli protesters demand hostage deal, rally against Netanyahu Thousands demanded a hostage deal at a rally in Tel Aviv against Prime Minister Benjamin Netanyahu. A day after the protest, Israel’s military announced the discovery of six dead hostages in a Gaza tunnel pic.twitter.com/HRhT6aowrb Μέση Ανατολή: Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη – Ομοβροντία από ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ — AFP News Agency (@AFP) September 1, 2024

Στο Τελ Αβίβ, η κεντρική λεωφόρος της πόλης αποκλείστηκε από διαδηλωτές, ενώ οι δημοτικές υπηρεσίες της πόλης και άλλων περιοχών της χώρας ανακοίνωσαν ότι θα κηρύξουν απεργία μισής ημέρας τη Δευτέρα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ομήρους και τις οικογένειές τους.



Το Φόρουμ Oικογενειών Oμήρων και Aγνοουμένων, «Bring Them Home», κάλεσε τον Νετανιάχου να αναλάβει τις ευθύνες του και να εξηγήσει τι καθυστερεί τη συμφωνία.

«Δολοφονήθηκαν όλοι τους τις τελευταίες ημέρες, αφού επέζησαν σχεδόν 11 μήνες κακοποίησης, βασανιστηρίων και πείνας στην αιχμαλωσία της Χαμάς. Η καθυστέρηση στην υπογραφή της συμφωνίας οδήγησε στο θάνατό τους και στο θάνατο πολλών άλλων ομήρων», ανέφερε.

We stand together as one, calling as one –

Bring Them Home NOW! 🎗️ pic.twitter.com/aDhgJfmXUJ — Bring Them Home Now (@bringhomenow) September 1, 2024

Διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις

Η αντίθεση των πολιτών προς τον Νετανιάχου γίνεται όλο και πιο έντονη, καθώς οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία με τη Χαμάς έχουν επανειλημμένα αποτύχει, παρά τις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις. Η Χαμάς ζητά την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη λήξη του πολέμου, ενώ ο Νετανιάχου επιδιώκει μια «μερική συμφωνία» που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο μετά την απελευθέρωση κάποιων ομήρων.

Η πιο πρόσφατη πρόταση για την εκεχειρία περιλαμβάνει ένα σχέδιο σε τρεις φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει την απελευθέρωση γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, τραυματισμένων και άρρωστων ομήρων. Όμως, τέσσερις από τους έξι ομήρους που βρέθηκαν νεκροί ήταν ήδη στον κατάλογο αυτών που απαιτούσε το Ισραήλ να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας.

Περίπου 250 άτομα αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο αντιποίνων του Ισραήλ στη Γάζα. Ο θάνατος των έξι αφήνει 101 ισραηλινούς και ξένους αιχμαλώτους στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου το 1/3 από αυτούς έχει ήδη πεθάνει, ενώ η τύχη των υπολοίπων είναι άγνωστη.

Πολιτικές «φωνές» από το εσωτερικό κατά του Νετανιάχου

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στις διαδηλώσεις. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, φαίνεται να διαφωνεί έντονα με την προσέγγιση του Νετανιάχου στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία. Ο Γκαλάντ ζήτησε την αναίρεση της απόφασης της κυβέρνησης να διατηρήσει τις ισραηλινές δυνάμεις στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια στενή λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο, που χρησιμοποιεί η Χαμάς για τη διακίνηση όπλων. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον Γκαλάντ, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη των ομήρων.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, κατηγόρησε δημοσίως τον Νετανιάχου ότι εγκαταλείπει τους ομήρους για πολιτικούς λόγους και ζήτησε απεργία τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι «οι όμηροι ήταν ζωντανοί και ο Νετανιάχου αποφάσισε να μην τους σώσει». Η οργή των πολιτών εκδηλώθηκε επίσης και μέσω της Ένωσης Εργαζομένων του Ισραήλ, η οποία ανακοίνωσε γενική απεργία, καλώντας τα μέλη της να βγουν στους δρόμους.

Νετανιάχου: Χαμαιλέων της πολιτικής – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Channel 12 την Παρασκευή, ένα μεγάλο ποσοστό των Ισραηλινών πιστεύει ότι η παρούσα θητεία του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να είναι η τελευταία του. Συγκεκριμένα, το 69% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να παραιτηθεί όταν διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, ενώ μόνο το 22% πιστεύει ότι πρέπει να θέσει υποψηφιότητα ξανά. Το υπόλοιπο 9% δεν εξέφρασε γνώμη.

Αυτή η άποψη καταγράφεται και μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων της κυβερνητικής συμμαχίας, με το 46% να ζητά την παραίτηση του Νετανιάχου και το 43% να υποστηρίζει την υποψηφιότητά του.

Παρά τη γενική δυσαρέσκεια, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να θεωρείται καλύτερη επιλογή για πρωθυπουργός σε σχέση με τους αντιπάλους του. Σε μια σύγκριση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, ο Νετανιάχου συγκεντρώνει το 36% της προτίμησης, έναντι 27% για τον Λαπίντ. To ένα τρίτο των ερωτηθέντων προτιμά κάποιον άλλο υποψήφιο, ενώ το 4% δεν εξέφρασε γνώμη. Όταν ο Νετανιάχου συγκρίθηκε με τον ηγέτη της Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντζ, η διαφορά ήταν ακόμη μικρότερη, με τον Νετανιάχου να λαμβάνει το 33% και τον Γκαντζ το 32%. Το 30% των ερωτηθέντων θα προτιμούσε κάποιον άλλο, ενώ το 5% δεν είχε άποψη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκεται στην πολιτική, ήταν ο μόνος που ξεπέρασε τον Νετανιάχου σε δημοτικότητα, με ποσοστό 38% έναντι 33%.

Παρότι οι απόψεις για τον Νετανιάχου είναι αρνητικές σε μεγάλο βαθμό, η πολιτική του επιρροή παραμένει ισχυρή, όπως σχολιάζει η El País. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εφημερίδας Maariv στις 9 Αυγούστου, το Εθνικό Φιλελεύθερο Κίνημα του Νετανιάχου αναδείχθηκε ως η ισχυρότερη πολιτική δύναμη και ο ίδιος ως ο επικρατέστερος για την πρωθυπουργία.

Παρόλο που ο Νετανιάχου στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αξιοσημείωτες φθορές, πολιτικοί αναλυτές όπως ο καθηγητής Γκίντεον Ραχάτ, προειδοποιούν για υπερβολικές εκτιμήσεις. Ο Ραχάτ επισημαίνει ότι, παρά την πρόσφατη βελτίωση της θέσης του, ο Νετανιάχου παραμένει εξαρτημένος από τη στήριξη των υπερορθόδοξων κομμάτων και της ακροδεξιάς, γεγονός που επηρεάζει την πολιτική του ατζέντα.

Καθώς η χώρα βυθίζεται σε βαθύτερες εσωτερικές αντιπαραθέσεις, η πίεση στον Νετανιάχου να προχωρήσει σε μια συμφωνία με τη Χαμάς αυξάνεται. Ωστόσο, οι πολιτικές του επιλογές και η σκληρή στάση του απέναντι στη Χαμάς, τον φέρνουν αντιμέτωπο όχι μόνο με την αντίδραση των πολιτών, αλλά και με τις εσωτερικές διαφωνίες εντός της κυβέρνησής του, καθώς η κρίση των ομήρων παραμένει ανεπίλυτη και το μέλλον αβέβαιο.

Με πληροφορίες από: Reuters, New York Times, Times of Israel