Δυτική Όχθη: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς στην Τζενίν – «Τι απέγινε η ανθρωπιά μας;» αναρωτιέται ο ΟΗΕ για την Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξόντωσε τρεις Παλαιστίνιους μαχητές, μεταξύ αυτών έναν τοπικό ηγέτη της Χαμάς, κατά την τρίτη ημέρα των επιχειρήσεών του στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο AFP ότι ισραηλινό πλήγμα στοχοθέτησε αυτοκίνητο στην Ζαμπαμπντέχ, νοτιοανατολικά της Τζενίν. Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έλεγξαν το όχημα και δημοσιογράφος του AFP είδε διασώστες να ανασύρουν πτώματα από το εσωτερικό του.

Όπως διευκρίνισε ο στρατός, η ισραηλινή αστυνομία συνόρων σκότωσε τον Ουάσεμ Χάζεμ, διοικητή της Χαμάς στην Τζενίν. Αυτός βρισκόταν σε όχημα το οποίο μετέφερε όπλα, πυρομαχικά και μεγάλες ποσότητες μετρητών, πρόσθεσε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι δύο άλλοι ένοπλοι της Χαμάς σκοτώθηκαν από πλήγμα drone την ώρα που προσπαθούσαν να βγουν από το ίδιο αυτοκίνητο.

Σε αεροπορική επιδρομή στο Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σκοτώθηκε ο επικεφαλής της Χαμάς στην περιοχή, Ουισάμ Αϊμάν Χάζεμ, σύμφωνα με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο δύο ακόμη μελών της, του Μαϊσάρα Μασάρκα και του Αραφάτ Άμερ, κατά την ίδια επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τη στιγμή της ενέδρας από τους άνδρες της Συνοριοφυλακής και τα αεροπορικά πλήγματα που ακολούθησαν.

CRAZY FOOTAGE: Border Police undercover operatives neutralizing the leader of a Hamas terror branch in Jenin! 💥



Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο Χάζεμ ήταν υπεύθυνος για πολυάριθμες επιθέσεις με πυροβολισμούς και εκρηκτικά, καθώς και για τον σχεδιασμό νέων επιθέσεων.

«Τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;» διερωτήθηκε χθες Πέμπτη μια αξιωματούχος του ΟΗΕ απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, περιγράφοντας τα δεινά των κατοίκων της Γάζας που έχουν ξεπεράσει αυτό που θα μπορούσε «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον».

«Είναι δύσκολο να περιγραφτεί με λόγια ο απελπισμένος αγώνας του πληθυσμού για να βρει καταφύγιο ή είδη πρώτης ανάγκης», συνόψισε η Τζόις Μισούγια, μεταβατική επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την ανθρωπιστική κατάσταση στη μικρή, ερειπωμένη παλαιστινιακή περιοχή.

«Άμαχοι πεινούν. Διψούν. Είναι άρρωστοι. Έχουν μείνει άστεγοι. Έχουν εξωθηθεί πέρα από τα όρια της αντοχής τους. Παραπέρα» από αυτό που μπορεί «να υπομείνει οποιοδήποτε ανθρώπινο ον».

«Αυτό του οποίου γίναμε μάρτυρες τους τελευταίους 11 μήνες (…) θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση του κόσμου στη διεθνή νομική τάξη που δημιουργήθηκε για να εμποδίζονται τέτοιες τραγωδίες», τόνισε.

«Και μας αναγκάζει να διερωτηθούμε: τι απέγινε η στοιχειώδης ανθρωπιά μας;».

Recent evacuation orders in #Gaza are forcing people into just 11% of the territory.

Every inch of land is used for shelter, even on the beach up to the water’s edge.

I appealed to Member States to use their leverage to reach a cessation of hostilities & sustained ceasefire. pic.twitter.com/jh2dZCpNEX

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) August 29, 2024