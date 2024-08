Δυτική Όχθη: Μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ με νεκρούς και εκκενώσεις – Οι φιλοϊρανικές μαχητικές ομάδες που «στοχεύει» ο ισραηλινός στρατός

Συνεχίζεται η ένταση στην Δυτική Όχθη καθώς το Ισραήλ έχει ξεκινήσει μια ευρεία στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις από την Παλαιστινιακή πλευρά και διεθνή καταδίκη. Ο ισραηλινός στρατός έχει διατάξει την εκκένωση περιοχών της βόρειας Δυτικής Όχθης και έχει ήδη σημειώσει σημαντικούς αριθμούς θυμάτων και καταστροφών. Η κατάσταση είναι τεταμένη, με την Παλαιστινιακή ηγεσία και διεθνείς παρατηρητές να καταγγέλλουν τη στρατηγική του Ισραήλ ως πράξη πολέμου κατά των κατεχόμενων περιοχών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι ο στρατός της χώρας θα διατάξει την εκκένωση Παλαιστινίων από περιοχές της βόρειου κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης που εξελίσσεται στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ξεκινήσει επιδρομές στη βόρεια Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Τζενίν, Τουλκαρέμ και Τούμπας, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 Παλαιστινίων μέχρι στιγμής. Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη φορά από τη δεύτερη Ιντιφάντα -τη μεγάλη παλαιστινιακή εξέγερση που διήρκεσε από το 2000 έως το 2005- που πολλές παλαιστινιακές πόλεις στοχοποιούνται ταυτόχρονα παρόμοιο τρόπο. Όπως μεταδίδει το Reuters, οι μαχητικές ομάδες που υπάρχουν στην Τζενίν περιλαμβάνουν την Τζιχάντ, υποστηριζόμενη από το Ιράν, και την ισλαμιστική Χαμάς.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, οι κύριοι δρόμοι προς την Τζενίν έχουν κλείσει, ενώ συγκρούσεις σημειώνονται στον προσφυγικό καταυλισμό της πόλης. Ένα ισραηλινό αεροπορικό χτύπημα φέρεται να στόχευσε ένα όχημα σε κοντινό χωριό τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να έχουν εισβάλει σε νοσοκομείο στην Τζενίν και να έχουν αποκλείσει ακόμα δύο στην Τουλκαρέμ. Στη Νάμπλους, οι στρατιωτικές επιδρομές επικεντρώνονται σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς, ενώ στον καταυλισμό Φάρα κοντά στην Τούμπα, ιατροί αναφέρουν ότι τα ασθενοφόρα δυσκολεύονται να φτάσουν στους τραυματίες μετά από ισραηλινό χτύπημα με drone.

Σε δήλωσή του, ο Ισραήλ Κατζ ανέφερε ότι ο στρατός της χώρας εργάζεται στην Τζενίν και την Τουλκαρέμ για να αποτρέψει αυτό που αποκάλεσε «τρομοκρατική υποδομή κατά του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη».

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απειλή όπως αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατική υποδομή στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εκκένωσης των Παλαιστινίων κατοίκων και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων μέτρων», πρόσθεσε. Ο Κατζ διευκρίνισε ότι η επιχείρηση του στρατού περιλαμβάνει «προσωρινή εκκένωση των Παλαιστινίων κατοίκων» σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, προχωρώντας σε μέτρα παρόμοια με εκείνα που έχει λάβει ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς διέκοψε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία και επέστρεψε στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ, όπως ανέφερε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. «Ο Αμπάς διέκοψε την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία και επέστρεψε στην πατρίδα του την Τετάρτη για να παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις υπό το φως της ισραηλινής επιθετικότητας στη βόρεια Δυτική Όχθη», ανέφερε το Wafa.

Ο Μουσταφά Μπαργούτι, γενικός γραμματέας της Εθνικής Παλαιστινιακής Πρωτοβουλίας, δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη «δεν είναι απλώς επιδρομές… είναι πράξη πολέμου».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι να διεξάγει έναν πόλεμο κατά ενός κατεχόμενου λαού, που αποτελεί πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μια κατοχική δύναμη», δήλωσε ο Μπαργούτι στο Al Jazeera, τονίζοντας ότι η Δυτική Όχθη βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. «Κατέστρεψαν αγωγούς νερού, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, σπίτια, σχολεία – τι θέλουν; Θέλουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να ζήσουμε στη χώρα μας και αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο των εποίκων».

«Πρόκειται για τον εξιουδαϊσμό της Δυτικής Όχθης, την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και την καταστροφή κάθε ευκαιρίας για τους Παλαιστίνιους να είναι ελεύθεροι και να έχουν το δικό τους κράτος», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τακτικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη, οι οποίες έχουν κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άνω των 40.400 Παλαιστινίων μέχρι στιγμής.

Οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη έχουν επίσης υποστεί βίαιες επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους. Ο αριθμός των νεκρών στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου έχει φτάσει σε τουλάχιστον 662 Παλαιστίνιους και σχεδόν 5.400 άλλους τραυματίες από πυρά του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

