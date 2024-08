Δυτική Όχθη: Νεκρός από ισραηλινά πυρά ο διοικητής του Ισλαμικού Τζιχάντ – Η Χαμάς καλεί σε επιθέσεις αυτοκτονίας κατά του Ισραήλ

Η κλιμάκωση της βίας στην Δυτική Όχθη εντείνεται, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την εξόντωση πέντε ατόμων που θεωρούνταν τρομοκράτες και κρύβονταν σε τζαμί, κατά τη διάρκεια ένοπλων επιχειρήσεων στη βόρεια περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι επιχειρήσεις αυτές, οι μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και μήνες, έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Χαμάς, η οποία καλεί σε αναβίωση των επιθέσεων αυτοκτονίας ως αντίποινα για την αυξανόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ, που επεκτείνεται και στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ διευκρίνισε ότι ένας από τους μαχητές που σκοτώθηκαν στο τζαμί στην Τουλκάρεμ ήταν ο Μοχάμεντ Τζάμπερ, γνωστός ως «Αμπού Σουζάα», ο διοικητής του Ισλαμικού Τζιχάντ στην πόλη αυτή.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε και η ίδια παλαιστινιακή οργάνωση με ανακοίνωσή της: «Ο Αμπού Σουζάα, διοικητής της ταξιαρχίας της Τουλκάρεμ των Ταξιαρχιών αλ Κουντς», της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ, «πέθανε μαζί με πολλούς αδελφούς της ταξιαρχίας του έπειτα από ηρωική μάχη κατά των στρατιωτών της κατοχής».

🚨 “Beware of a natural death, and do not die except under a hail of bullets.”

