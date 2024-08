Γάζα: Άρματα του Ισραήλ προωθήθηκαν στο κέντρο του Χαν Γιούνις – Αυξάνονται οι νεκροί στην περιοχή

Τα άρματα του ισραηλινού στρατού προχώρησαν βαθύτερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με πηγές.

Κάτοικοι του Χαν Γιούνις είπαν ότι τα ισραηλινά άρματα προωθήθηκαν αιφνιδιαστικά στο κέντρο της πόλης και ο στρατός διέταξε εκκενώσεις στα ανατολικά προάστια, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να φύγουν βιαστικά αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο αλλού, ενώ άλλες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.



Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας, από τα ισραηλινά πλήγματα στο Χαν Γιούνις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στην κεντρική Γάζα, όπου έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε οκτώ Παλαιστίνιους κοντά σε ένα σχολείο όπου στεγάζονται εκτοπισμένοι.

Στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Άμπεντ-Ράμπο σκοτώθηκε μαζί με την αδελφή του από ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι τους, ανέφεραν ιατρικές πηγές. Το γραφείο Τύπου της Χαμάς ανακοίνωσε ότι με τον θάνατο του Άμπεντ-Ράμπο έφτασαν τους 172 οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει εκδώσει πολλές διαταγές εκκένωσης σε διάφορες περιοχές της Γάζας, τις περισσότερες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, προκαλώντας την κατακραυγή των Παλαιστινίων, του ΟΗΕ και των στελεχών των υπηρεσιών αρωγής, καθώς συρρικνώνονται οι «ανθρωπιστικές ζώνες» και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλείς περιοχές.

A heartbreaking scene unfolded last night as hundreds of displaced Palestinian families slept outside in the yards of Nasser Hospital in Khan Yunis, having been driven from their homes by relentless Israeli occupation bombardments of their neighborhoods and threats of an imminent… pic.twitter.com/8YAseP3GQj

— Quds News Network (@QudsNen) August 24, 2024