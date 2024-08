Νορβηγία: Βυθίστηκε τουριστική ρέπλικα πλοίου των Βίκινγκς – 1 νεκρός και 5 διασωθέντες – Έπλεε μόνο με πανιά και κουπιά

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και πέντε άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν μετά την ανατροπή μιας ρέπλικας πλοίου των Βίκινγκς κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Νορβηγίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο νερό κοντά στο βυθισμένο πλοίο, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά της ή την εθνικότητά της. Τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για μια Αμερικανίδα, περίπου 20 ετών.

«Πέντε άτομα έχουν διασωθεί και είναι σώα και αβλαβή», έγραψαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πλατφόρμα X, όπως αναφέρει το CBS News. Ελικόπτερα, σωστικά σκάφη και αρκετά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή έδωσαν μάχη με τα ψηλά κύματα και τους ισχυρούς ανέμους κατά τη διάρκεια της νύχτας στην επιχείρηση διάσωσης.

These are the weather conditions in the area of the capsized Viking ship just now. A very demanding rescue operation! https://t.co/4G5THNDwkf pic.twitter.com/ugRI9pFb2r



Το πλοίο των Βίκινγκς, μήκους περίπου 10 μέτρων, το οποίο κινούνταν μόνο με πανιά και κουπιά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης. Ωστόσο, όταν έφτασαν τα σκάφη και το ελικόπτερο στο σημείο, το σήμα θεωρήθηκε ότι ήταν «ψευδής συναγερμός», όπως ανέφερε η εφημερίδα Verdens Gang (VG). Μία ώρα αργότερα, το πλοίο εξέπεμψε ξανά σήμα κινδύνου, και αυτή τη φορά ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Το νορβηγικό πλοίο ακτοφυλακής KV Bergen εντόπισε τελικά το πλοίο, όπως ανέφερε η VG.

Οι πέντε διασωθέντες ανυψώθηκαν με ελικόπτερο από μια σωστική λέμβο. «Φορούσαν σωσίβια όταν διασώθηκαν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στην VG.

Η τραγωδία συνέβη περίπου 60 μίλια από τη δυτική ακτή της Νορβηγίας. Ο Henrikke Zachariassen, εκπρόσωπος μιας εταιρείας διάσωσης που συμμετείχε στην επιχείρηση, ανέφερε στη VG ότι υπήρχαν κύματα ύψους 4,5 μέτρων και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, το βράδυ της Τρίτης.

Sad news from Norway, a 20-year-old woman from the USA died in a Viking boat accident! The woman in her twenties was found several hundred meters from the wrecked Viking ship.

There were six people on board. Four of them were from Switzerland, one from the Faroe Islands, and one… pic.twitter.com/0WTisj89Fv

— Doge Norway (@DogecoinNorway) August 28, 2024